Российские военные применили на Украине снайперскую винтовку «Опустошитель» РИА Новости: в ходе спецоперации на Украине применили снайперскую винтовку «Опустошитель»

Фото: lobaevarms.ru

Снайперская винтовка DXL-5 «Опустошитель»

Союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» калибра стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, сообщил РИА Новости представитель производителя данного оружия Lobaev Arms. Известно, что оружие демонстрирует высокую точность.

Снайперская винтовка «Опустошитель» сегодня активно применяется в специальной военной операции на Украине. Оружие показывает себя хорошо — винтовка получилась очень точной, сейчас каждый выстрел документируется, чтобы его засчитали, — сказал собеседник агентства.

Модульная винтовка DXL-5 «Опустошитель» обладает уникальной кучностью стрельбы и стреляет в четыре раза точнее, чем ее американский конкурент Barret. Такая высокая точность и прицельная дальность стрельбы (около 2,3 тысячи метров против 1,8 тысячи у Barret) позволяет эффективно бороться со снайперскими подразделениями противника. Кроме того, новые партии этих винтовок делаются под российский патрон (12,7 на 108 миллиметров).

Ранее стало известно, что снайперы спецподразделений России начали применять в ходе спецоперации новейшую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград». Оружие эффективно работает на дистанции до 1,5 км и зарекомендовало себя в Донбассе. При этом конкретные районы Донбасса и области Украины, в которых опробовали «Сталинград», не уточняются.