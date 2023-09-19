Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе «Общественное»: в Одессе прозвучал взрыв

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Одессе прозвучали взрывы, об этом сообщает украинское издание «Общественное». Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее, согласно данным онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Также сирены прозвучали в Хмельницкой области страны.

Днем 18 сентября воздушная тревога объявлялась в восьми регионах Украины: Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Воздушные силы предупредили граждан об угрозе применения баллистического оружия.

В тот же день утром сирены звучали по всей территории Украины. Первый сигнал прозвучал в 04:31 по местному времени, после чего угроза распространилась дальше. Перед этим сообщалось о серии взрывов в Одесской области, в частности в городе Измаил, где расположен крупный морской порт.

До этого украинские СМИ писали, что серия взрывов произошла в ночь на 7 сентября в городе Килия Одесской области. Там расположены речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод.