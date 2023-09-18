В Германии отказались от обучения украинских пилотов управлению F-16

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Германия не планирует обучать украинских пилотов управлению боевым самолетом F-16, об этом заявил в интервью изданию Bild министр обороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, Берлин намерен сосредоточиться на обеспечении украинской армии артиллерией и средствами ПВО, а также теплой одеждой и отопительными системами в преддверии предстоящей зимы.

На данный момент [обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16] не планируется. Наша помощь сосредоточена на артиллерии, противовоздушной обороне, бронированных боевых машинах и инженерных способностях. <...> Мы поддерживаем тем, в чем мы хороши и в чем больше всего нуждается Украина. В рамках коалиции истребителей свои сильные стороны демонстрируют другие партнеры. И это к лучшему, — подчеркнул министр.

Ранее Дания и Нидерланды сообщили о намерении предоставить Украине истребители F-16. В администрации США отметили, что Киев получит эти самолеты от третьих стран после завершения обучения пилотов ВСУ. При этом начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин указал, что обучение украинских летчиков пилотированию F-16 займет в США 6–9 месяцев. По словам военного, за выделенное время пилоты ВСУ смогут получить только базовые знания об управлении боевой машиной.

В свою очередь издание The Wall Street Journal сообщило, что украинские войска рассчитывают на получение первых боевых истребителей F-16 грядущей зимой. Предполагается, что к этому сроку страны Запада успеют подготовить первую профессиональную группу украинских летчиков, состоящую из десяти человек.