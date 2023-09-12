Пентагон рассказал, сколько времени нужно для обучения украинских пилотов Пентагон: обучение украинских летчиков пилотированию F-16 займет 6–9 месяцев

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Обучение украинских летчиков пилотированию F-16 займет в США 6–9 месяцев, сообщил начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин. Он отметил, что за выделенное время пилоты ВСУ смогут получить только базовые знания об управлении боевой машиной, передает ТАСС.

Курс, который мы им преподаем, обычно длится приблизительно шесть месяцев. Так что, если они начнут в следующем месяце или около того, речь идет о завершении подготовки в начале весны, — заявил генерал.

Президент России Владимир Путин сообщил, что возможная передача странами Запада истребителей F-16 Украине приведет к затягиванию конфликта. Он подчеркнул, что на сам ход боевых действий эти истребители не повлияют и не дадут Вооруженным силам Украины какого-либо преимущества. То же самое касается и поставок кассетных боеприпасов, отметил российский лидер.

По данным издания The Wall Street Journal, украинские войска рассчитывают на получение первых боевых истребителей F-16 грядущей зимой. Предполагается, что к этому сроку страны Запада успеют подготовить первую профессиональную группу украинских летчиков, состоящую из десяти человек.