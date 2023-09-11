На Украине рассчитывают на использование F-16 уже зимой WSJ: украинские военные рассчитывают начать использование F-16 уже зимой

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Украинские военные могут начать боевое применение истребителей F-16 грядущей зимой, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей в военных кругах Украины. При этом таким первым зимним месяцем называется февраль 2024 года.

Издание отмечает, что именно к этому сроку в Киеве надеются получить подготовленных пилотов истребителей. Украинские официальные лица рассказали изданию, что ожидают получить после обучения профессиональную группу из не более чем десяти летчиков.

Между тем издание указывает на то, что чиновники США более осторожны в оценках возможных сроков начала применения F-16 ВСУ. Они напомнили, что кроме обучения летчиков необходимо наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей.

Американские официальные лица отмечают, что украинцы смогут начать боевое применение F-16 в середине 2024 года, а, возможно, значительно позже, — подчеркивает издание.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что без паритета в воздухе ВСУ оказываются в сложных условиях ведения боя. По мнению политика, партнеры из стран НАТО знают, что без поддержки авиации победить в конфликте крайне сложно, поэтому вопрос с возможным выходом страны на границы 1991 года выглядит «очень-очень сложным».