На Украине заявили об отсутствии у ВСУ шансов на успех без авиации Данилов: без поддержки авиации у ВСУ нет шансов на успех в конфликте

Фото: МО Украины

Без паритета в воздухе Вооруженные силы Украины оказываются в сложных условиях ведения боя, заявил в ходе выступления на Киевском форуме безопасности секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. По мнению политика, партнеры стран НАТО знают, что без поддержки авиации победить в конфликте крайне сложно, поэтому вопрос с возможным выходом страны на границы 1991 года выглядит «очень-очень сложным».

Имейте в виду, что ни одна операция НАТО без поддержки с воздуха не начинается. <...> Пока у нас не будет паритета, нам будет крайне сложно работать. Все это элемент гибридных упреков всего этого процесса, — заявил он.

Ранее Данилов сообщил, что власти Украины намерены закончить конфликт к зиме этого года. Киев, по его словам, планирует вернуться к границам Украины 1991 года.

Американская газета The New York Times ранее отметила, что Украина торопится получить максимально возможное количество истребителей F-16. По мнению обозревателей издания, это связано с возможными изменениями в политической обстановке в странах Запада из-за предстоящих выборов. В Киеве опасаются, что это может привести к изменению взглядов в правительствах, которые обещали ему самолеты.