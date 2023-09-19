Взрыв прогремел в Кривом Роге на Украине

Фото: IMAGO/David Breidert/Global Look Press

Взрыв произошел в украинском Кривом Роге, сообщает издание «Зеркало недели». При этом подробности происшествия не приводятся.

Также о взрывах в Кривом Роге говорилось в ночь на 14 сентября. Тогда отмечалось, что они зафиксированы на окраинах города. При этом согласно данным онлайн-карты, предоставленным Министерством цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлялась в нескольких областях страны, включая Николаевскую, Харьковскую и Днепропетровскую области, а также в контролируемых Киевом частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее стало известно о взрывах в Харьковской области и Одессе, подробностей также не сообщалось.

Между тем, вечером 17 сентября стало известно о перекрытии движения по Крымскому мосту. В информационном центре призвали граждан, стоящих в зоне досмотра, сохранять спокойствие и выполнять указания уполномоченных сотрудников службы. Движение по мосту было затруднено еще с утра.

Ранее стало известно, что 17 сентября ВСУ дважды попытались атаковать территорию полуострова Крым. За ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ. В соцсетях были опубликованы фото с обломками беспилотника, сбитого на подлете к нефтебазе в Феодосии.