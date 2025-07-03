В России раскритиковали идею обязать учителей сдавать ЕГЭ

Обсуждения о том, чтобы обязать учителей сдавать ЕГЭ по преподаваемым дисциплинам, унизительны, заявил НСН педагог и член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. По его словам, большинство специалистов и так сдали этот и другие экзамены в вузе.

Для учителя, который работает в старших классах, сдача ЕГЭ — это унизительно. Это одно из проявлений общего отношения к учителям — подозревать их в некомпетентности. Это удобно, так как в таком случае работнику якобы можно мало платить, — высказался Луховицкий.

Он отметил, что ЕГЭ — это достаточно примитивный экзамен, который несопоставим с университетским курсом. Любое принуждение педагогов проходить эту процедуру прежде всего незаконно, а вдобавок абсолютно бессмысленно, заключил эксперт.

В Госдуме ранее предложили отменить отсрочку досрочной пенсии для педагогов. Учителям хотят вернуть право выходить на пенсию по выслуге лет при 25 годах педагогического стажа и наличии высшей квалификационной категории.