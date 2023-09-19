Во Львове сообщили о взрывах и возгорании промышленного объекта

Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Андрей Садовый

Во Львове произошли взрывы, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на главу областной военной администрации Максима Козицкого. Мэр города Андрей Садовый рассказал, что в результате удара по Львову произошло возгорание на промышленном складе.

В части Львова громко. Не называем локаций. Ничего не фотографируем и не снимаем! Информационная тишина, — цитирует издание Козицкого.

Чиновник призвал жителей областного центра не публиковать фотографии с места инцидента. По словам Садового, все соответствующие службы выехали на место возгорания. В области объявлена воздушная тревога.

В ночь на 19 сентября сообщалось о серии взрывов в Одессе и Кривом Роге, Харьковской и Хмельницкой областях.

В ночь на 4 сентября во Львове произошел сильный взрыв. Сразу после него предполагалось, что крылатая ракета Х-50 могла поразить груз из «натовских» стран или место встречи украинских военных с западными кураторами и представителями разведки. Позднее стало известно, что взрыв произошел из-за несчастного случая на территории химического завода.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина исчезнет с лица Земли, если киевские власти в союзе с НАТО захотят реальной войны с Россией. Он также предостерег Германию и остальные страны Запада от поставок ВСУ дальнобойных ракет типа немецких Taurus. По словам офицера, они не изменят баланс сил на фронте, но приведут к эскалации ситуации.