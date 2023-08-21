В США предупредили Киев о последствиях эскалации конфликта Разведчик Риттер: Львов исчезнет с лица Земли, если Запад объявит войну России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина исчезнет с лица Земли, если киевские власти в союзе с НАТО захотят реальной войны с Россией, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol. Он также предостерег Германию и остальные страны Запада от поставок ВСУ дальнобойных ракет типа немецких Taurus. По словам офицера, они не изменят баланс сил на фронте, но приведут к эскалации ситуации.

Киев, Львов и другие украинские города исчезнут, если они задумают настоящую войну с Россией, — считает эксперт.

Ранее Риттер заявил, что Запад и его союзники призвали Зеленского прислушаться к предложению российского лидера Владимира Путина начать мирные переговоры. Отставной офицер морской пехоты считает, что Киеву следует отказаться от территорий, которые перешли под контроль России. Он добавил, что до западных медиа «сейчас начинает доходить правда, что Россия выигрывает в конфликте с Украиной».

11 августа Риттер напомнил слова Путина, который заявил, что безвозвратные потери Украины в десять раз превосходят потери РФ. По его словам, на некоторых направлениях эти показатели даже выше, а Украина, пытаясь найти брешь в российской линии обороны, взялась «за невыполнимую миссию». Риттер считает, что причиной неудач ВСУ является отсутствие необходимого военного опыта.