Мощный взрыв прогремел во Львове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что во Львове произошел сильный взрыв. Местные власти ситуацию не комментировали.

Как написал канал, крылатая ракета Х-50 могла поразить груз из «натовских» стран или место встречи украинских военных с западными кураторами и представителями разведки. Минобороны России информацию не комментировало. Позднее канал отметил, что украинские источники заявили, что взрыв произошел из-за несчастного случая на территории химического завода.

В ночь на 3 сентября сообщалось, что в одесском порту Рени прогремели сильные взрывы. Местные власти ситуацию не комментировали. По данным украинских мониторинговых каналов, в районе порта было зафиксировано не менее трех взрывов.

До этого сообщалось о взрывах в Житомирской и Винницкой областях Украины. Тогда воздушную тревогу объявили на большей части территории страны. В конце августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. По словам главы города, в Дарницком районе обломки сбитой ракеты упали на крышу торгового центра. Также падение частей ракеты было зафиксировано в Шевченковском районе. Мэр призвал жителей спрятаться в укрытии до дополнительной информации.