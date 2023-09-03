В одесском порту Рени прогремели мощные взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские СМИ сообщил, что в одесском порту Рени прогремели сильные взрывы. Местные власти ситуацию не комментировали.

По данным украинских мониторинговых каналов, в районе порта зафиксировало не менее трех взрывов. Предварительно, военные объекты на прилегающей к Рени территории поразили дроны «Герань-2». Минобороны России информацию не комментировало.

Недавно стало известно, что серия взрывов прозвучала в подконтрольном ВСУ городе Краматорске. Также были опубликованы кадры с характерными следами ракетного удара в воздухе. Военкор Юрий Котенок написал в своем Telegram-канале, что в Краматорске прогремело не менее шести взрывов. Котенок утверждает, что по объектам ВСУ в районе промзоны наносились ракетные удары. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Воздушную тревогу в Краматорске объявили почти спустя час после взрывов. Предположительно, помимо расположения ВСУ в промышленной зоне целями поражения также могли стать логистические узлы. Через железнодорожные пути в Краматорске украинской армией давно был организован подвоз техники и боекомплекта.