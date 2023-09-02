Военкоры сообщили о серии мощных взрывов в Краматорске «РВ»: серия взрывов прозвучала в подконтрольном ВСУ Краматорске

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» пишет, что серия взрывов прозвучала в подконтрольном ВСУ городе Краматорске. Авторы опубликовали кадры с характерными следами ракетного удара в воздухе. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным канала, по военным объектам в Краматорске уже много месяцев наносятся удары. Согласно информации «РВ», в районе аэродрома располагаются штабы ВСУ.

Военкор Юрий Котенок написал в своем Telegram-канале, что в Краматорске прогремело не менее шести взрывов. Котенок утверждает, что по объектам ВСУ в районе промзоны наносились ракетные удары.

Такие же данные со ссылкой на местных жителей приводит Telegram-канал Readovka. По его информации, воздушную тревогу в Краматорске объявили почти спустя час после взрывов. Предположительно, помимо расположения ВСУ в промышленной зоне целями поражения также могли стать логистические узлы. Канал отмечает, что через железнодорожные пути в Краматорске украинской армией давно был организован подвоз техники и боекомплекта.

Telegram-канал «Я люблю Краматорск» опубликовал видео допроса женщины в красном платье, которая решила сделать селфи на фоне хвоста ракеты, застрявшей посреди проезжей части. Это привлекло внимание украинской полиции.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Утром также сообщалось о взрывах в Кривом Роге.