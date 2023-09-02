Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремели взрывы, сообщает издание «Страна.ua». Отмечается, что после этого во всей области объявили воздушную тревогу.

Сообщают о взрыве в Кривом Роге. После чего по всей области объявили тревогу, — говорится в сообщении.

Позднее глава местной городской администрации Вилкул подтвердил взрывы, но добавил, что обстановка «нормальная».

Ранее сообщалось о взрывах в Житомирской и Винницкой областях Украины. Тогда воздушную тревогу объявили на большей части территории страны.

30 августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. По словам главы города, в Дарницком районе обломки сбитой ракеты упали на крышу торгового центра. Также падение частей ракеты было зафиксировано в Шевченковском районе. Мэр города призвал жителей спрятаться в укрытии до дополнительной информации.

Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины в ночь на среду, 30 августа, следовало из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. По имеющейся информации, предупреждение об угрозе начало действовать в Сумской области в 23:11 по московскому времени. С 04:50 по московскому времени распространилось по всей территории Украины.