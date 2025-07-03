Как заготовить избытки зелени на зиму: 5 простых способов сохранить урожай

Как заготовить избытки зелени на зиму

Как заготовить избытки зелени на зиму: 5 простых способов сохранить урожай

Летом зелени бывает так много, что съесть ее всю просто невозможно. Но не спешите выбрасывать излишки! Мы расскажем, как заготовить избытки зелени, чтобы наслаждаться ее вкусом и пользой круглый год.

1. Заморозка в формочках для льда

Этот способ идеально подходит для добавления зелени в супы, соусы и рагу:

подготовка зелени: промойте и обсушите петрушку, укроп, кинзу или другую зелень;

измельчение: пробейте зелень в чаше блендера с небольшим количеством воды до состояния пюре;

заморозка: разлейте массу по формочкам для льда и уберите в морозилку.

Готовые кубики можно хранить в пакетах или контейнерах.

2. Заморозка целиком

Если нет времени на измельчение, просто заморозьте зелень пучками:

подготовка: промойте и тщательно просушите веточки;

упаковка: заверните в пищевую пленку или сложите в контейнеры;

заморозка: отправьте в морозильную камеру.

Такой способ подходит для щавеля, шпината и укропа.

3. Сушка

Сушеная зелень сохраняет аромат и удобна для хранения:

естественная сушка: разложите зелень на бумаге в тени и оставьте на несколько дней;

в духовке: сушите при температуре 40–50 градусов с приоткрытой дверцей;

в электросушилке: самый быстрый способ — за 3–5 часов.

Храните сушеную зелень в банках или мешочках из ткани.

4. Засолка

Старинный способ, который продлит срок хранения:

подготовка: мелко нарежьте зелень;

укладка: пересыпьте солью в банке (1 ст. л. на 100 г зелени);

хранение: держите в холодильнике под крышкой.

Такой вариант подходит для добавления в горячие блюда.

5. Масляные кубики

Отличная заправка для пасты и овощных блюд:

измельчение: смешайте зелень с оливковым маслом в блендере;

заморозка: разлейте по формочкам и заморозьте.

Теперь вы знаете, как заготовить избытки зелени разными способами. Выбирайте удобный вариант и наслаждайтесь летними ароматами даже зимой!