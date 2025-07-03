Как заготовить избытки зелени на зиму: 5 простых способов сохранить урожай

Летом зелени бывает так много, что съесть ее всю просто невозможно. Но не спешите выбрасывать излишки! Мы расскажем, как заготовить избытки зелени, чтобы наслаждаться ее вкусом и пользой круглый год.
1. Заморозка в формочках для льда
Этот способ идеально подходит для добавления зелени в супы, соусы и рагу:
подготовка зелени: промойте и обсушите петрушку, укроп, кинзу или другую зелень;
измельчение: пробейте зелень в чаше блендера с небольшим количеством воды до состояния пюре;
заморозка: разлейте массу по формочкам для льда и уберите в морозилку.
Готовые кубики можно хранить в пакетах или контейнерах.
2. Заморозка целиком
Если нет времени на измельчение, просто заморозьте зелень пучками:
подготовка: промойте и тщательно просушите веточки;
упаковка: заверните в пищевую пленку или сложите в контейнеры;
заморозка: отправьте в морозильную камеру.
Такой способ подходит для щавеля, шпината и укропа.
3. Сушка
Сушеная зелень сохраняет аромат и удобна для хранения:
естественная сушка: разложите зелень на бумаге в тени и оставьте на несколько дней;
в духовке: сушите при температуре 40–50 градусов с приоткрытой дверцей;
в электросушилке: самый быстрый способ — за 3–5 часов.
Храните сушеную зелень в банках или мешочках из ткани.
4. Засолка
Старинный способ, который продлит срок хранения:
подготовка: мелко нарежьте зелень;
укладка: пересыпьте солью в банке (1 ст. л. на 100 г зелени);
хранение: держите в холодильнике под крышкой.
Такой вариант подходит для добавления в горячие блюда.
5. Масляные кубики
Отличная заправка для пасты и овощных блюд:
измельчение: смешайте зелень с оливковым маслом в блендере;
заморозка: разлейте по формочкам и заморозьте.
Теперь вы знаете, как заготовить избытки зелени разными способами. Выбирайте удобный вариант и наслаждайтесь летними ароматами даже зимой!