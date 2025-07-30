Выношу помидоры ведрами из теплицы: три шага для томатного бума

Выношу помидоры ведрами из теплицы: три шага для томатного бума

Чтобы увеличить плодоношение и ускорить созревание помидоров в августе, сосредоточьтесь на трех ключевых аспектах: подкормках, формировании кустов и контроле влажности. Эти три шага гарантируют томатный бум.

Начните с калийно-фосфорных удобрений — сульфат калия (20 г/10 л воды) или древесная зола (1 стакан/10 л) стимулируют налив плодов и улучшают их вкус. Регулярно удаляйте пасынки и нижние листья до первой плодовой кисти — это перенаправит силы растения на созревание томатов. Сократите полив до 1 раза в 4-5 дней, но обильно промачивайте грунт — это создаст умеренный стресс, ускоряющий покраснение плодов.

Для защиты от фитофторы опрыскивайте кусты йодным раствором (5 капель/1 л воды). С этими методами выношу помидоры ведрами из теплицы.

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