Томаты слаще меда: как усилить вкус помидоров в 3 раза простым способом

Ваши томаты станут слаще меда! Этот простой способ поможет усилить вкус помидоров в три раза, плоды будут с насыщенным, сладким вкусом и ярким ароматом.

В фазе массового цветения подкормите растения калиевой селитрой (1 ст. л. на 10 л воды) — калий отвечает за сахаристость и аромат. Через неделю после цветения опрыскайте кусты раствором борной кислоты (1 г на 1 л теплой воды) — это улучшит завязываемость плодов и усилит их вкус.

В период цветения особенно важен умеренный полив — давайте почве слегка подсохнуть между поливами, это стимулирует концентрацию сахаров в будущих плодах. Для усиления вкуса раз в две недели опрыскивайте цветущие томаты раствором йода (3 капли на 10 л воды) — это не только улучшит вкусовые качества, но и защитит растения от фитофторы.

Не забывайте о мульчировании — слой соломы или скошенной травы сохранит оптимальную влажность почвы и обеспечит постепенное поступление питательных веществ.

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