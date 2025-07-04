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04 июля 2025 в 13:45

Зачем нужно срезать всю зелень с клубники летом? Прием агрономов для урожая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обрезка кустов клубники в июле — важнейший агротехнический прием, который оздоравливает растения и закладывает основу для будущего урожая.

После плодоношения необходимо удалить все старые листья, оставив только молодые сердечки с 2-3 свежими листочками, используя острые ножницы или секатор, чтобы не повредить точку роста. Эта процедура помогает избавиться от накопившихся за сезон болезней и вредителей.

Одновременно нужно срезать все усы, если вы не планируете размножение сорта, так как они истощают куст. После обрезки обязательно подкормите клубнику комплексным удобрением с преобладанием фосфора и калия (1 ст. л. на 10 л воды) и обильно полейте — это стимулирует рост новой здоровой листвы и закладку цветочных почек для следующего сезона.

Такая летняя обрезка омолаживает плантацию и предотвращает распространение серой гнили, мучнистой росы и клещей, обеспечивая мощный старт растений весной. Вот зачем нужно срезать всю зелень с клубники летом.

Уже через 2-3 недели кусты полностью восстановятся и к осени сформируют пышные здоровые розетки, готовые дать рекордный урожай в следующем году!

Ранее был назван метод окучивания картошки, с которым урожая будет на 40% больше.

клубника
растения
дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
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