Зачем нужно срезать всю зелень с клубники летом? Прием агрономов для урожая

Зачем нужно срезать всю зелень с клубники летом? Прием агрономов для урожая

Обрезка кустов клубники в июле — важнейший агротехнический прием, который оздоравливает растения и закладывает основу для будущего урожая.

После плодоношения необходимо удалить все старые листья, оставив только молодые сердечки с 2-3 свежими листочками, используя острые ножницы или секатор, чтобы не повредить точку роста. Эта процедура помогает избавиться от накопившихся за сезон болезней и вредителей.

Одновременно нужно срезать все усы, если вы не планируете размножение сорта, так как они истощают куст. После обрезки обязательно подкормите клубнику комплексным удобрением с преобладанием фосфора и калия (1 ст. л. на 10 л воды) и обильно полейте — это стимулирует рост новой здоровой листвы и закладку цветочных почек для следующего сезона.

Такая летняя обрезка омолаживает плантацию и предотвращает распространение серой гнили, мучнистой росы и клещей, обеспечивая мощный старт растений весной. Вот зачем нужно срезать всю зелень с клубники летом.

Уже через 2-3 недели кусты полностью восстановятся и к осени сформируют пышные здоровые розетки, готовые дать рекордный урожай в следующем году!

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