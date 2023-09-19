Российский боец рассказал, как ВСУ сдаются в плен под Сватово РИА Новости: солдаты ВСУ начали сдаваться в плен на Сватовском участке фронта

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

Военнослужащие Вооруженых сил Украины начали добровольно сдаваться в плен на сватовском участке фронта в Донбассе, об этом РИА Новости анонимно рассказал российский солдат, выполняющий задачи на указанном направлении. Он, в частности, заявил, что украинцы сами приходят в расположение российских сил и не оказывают сопротивления.

Противник начал добровольно сдаваться в плен. Только вчера взяли троих. Они сами шли к нам и не оказывали никакого сопротивления, — сказал боец.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что группа бойцов Вооруженных сил Украины сдалась в плен без боя на Времевском выступе в Запорожской области. Он уточнил, что украинских солдат пленили бойцы из отряда «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России.

Также стало известно, что четверо военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова смогли пленить 11 бойцов ВСУ. На кадрах, снятых квадрокоптером, видно, как из укрытия выходят более десятка украинских военных, после чего без какого-либо сопротивления ложатся на землю.

В свою очередь экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что ВСУ сталкиваются с серьезной проблемой в виде повального дезертирства. Как подчеркнул Соскин, украинские солдаты стали чаще оставлять позиции или сдаваться в плен на фоне контрнаступления ВСУ. В совокупности с большими потерями это поставило Киев в тупиковую ситуацию, когда ресурсов для восполнения подразделений практически не осталось.