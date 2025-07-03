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03 июля 2025 в 17:01

«Никогда не нарушала закон»: Гуцул выступила с последним словом в суде

Гуцул попросила молдавский суд ее оправдать

Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе Фото: Родион Прока/РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в последнем слове в суде заявила, что никогда не нарушала закон, и попросила ее оправдать, передает корреспондент ТАСС из Кишинева. Приговор по делу о незаконном финансировании будет ей вынесен 5 августа.

Я не признаю свою вину, я не занималась ничем, что противоречило бы законам Молдавии. В своей жизни никогда не нарушала закон, ни административный кодекс, ни уголовный. Прокурорами не было представлено ни одного доказательства моей вины, потому что их нет!заявила она.

Гуцул заявила, что действия прокурора негуманны и незаконны, добавив, что она является матерью двух несовершеннолетних детей: старшему скоро исполнится 16 лет, а младшему всего три года. Она попросила удовлетворить ее просьбу и аннулировать это дело.

Ранее глава автономии заявила, что ее судят только из-за ее поста. По словам Гуцул, активистку оппозиционного блока «Победа» Светлану Попан и вовсе осудили «за компанию».

Позже Гуцул заявила, что ей предлагали отказаться от должности в обмен на прекращение уголовного преследования по делу о незаконном финансировании. Политик подчеркнула, что отказалась от сделки. По ее словам, власти Молдавии используют судебный процесс, чтобы запугать представителей оппозиции.

Отмечается, что прокуроры потребовали осудить Гуцул на девять лет лишения свободы. Соратнице Гуцул Светлане Попан запросили восемь лет колонии. Сторона обвинения требовала арестовать Гуцул сразу в здании суда.

Евгения Гуцул
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