Сотрудники украинского военкомата пытались силой задержать мужчину Военкомат Львовской области проведет проверку после попытки задержать мужчину

Фото: Anastasiia Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военкомат Львовской области объявил о проведении служебной проверки после появления информации о том, что сотрудники учреждения силой пытались задержать мужчину на улице. В военкомате уточнили, что по результатам проверки будут приняты необходимые меры.

В сети интернет распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия представителей территориального центра комплектования. По данному факту руководством Львовского областного ТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры, — говорится в сообщении военкомата.

Ранее издание «Страна.ua» разместила видеокадры, снятые, по утверждению СМИ, во Львове. Там несколько предполагаемых сотрудников военкомата силой пытались задержать мужчину и затащить его в микроавтобус. В результате тому все же удалось сбежать.

На Украине с конца февраля 2022 года действует режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд за границу запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от призыва предусмотрена уголовная ответственность с наказанием сроком до пяти лет лишения свободы.

25 августа в Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий призвать на службу в армию депутатов, чиновников и госслужащих. По мнению парламентария Александра Дубинского, отправка на военную службу должна проводиться в рамках «справедливой мобилизации».

Между тем, немецкое издание Die Welt сообщило, что Украине потребуется мобилизовать три миллиона граждан, чтобы победить ВС РФ. Авторы публикации также отметили, что, несмотря на сокращение населения, в стране сейчас проживает более 30 миллионов человек.