Стало известно о появлении у ВСУ «канализационных» беспилотников Военкор Сладков: ВСУ собирают боевые дроны из фанеры и канализационных труб

Фото: МО Украины

Украинские военные стали применять в зоне боевых действий беспилотники кустарного производства, сообщил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, такие аппараты собирают из самых простых компонентов, вроде фанеры и пластиковых канализационных труб.

Как отметил Сладков, один самодельный беспилотник ВСУ оказался в распоряжении российских военных после работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он оснащен самой простой камерой для наведения на цель.

<...> крылья и хвостовая часть деревянные, фюзеляж — канализационная пластмассовая труба, <...> и самая тривиальная камера, по данным которой наводят на цель. Запас хода до сотни километров, — рассказал журналист.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что российские военные часто сталкиваются с бюрократическими препятствиями в вопросах поставок беспилотников на передовую. По словам журналиста, проблемы наблюдаются, когда надо списать сбитый противником аппарат, так как официальная процедура подразумевает предъявление обломков старого дрона, хотя они могут находиться на территории противника.