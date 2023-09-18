Экс-агент ЦРУ: решение о вводе войск США на Украину приведет к эскалации

Фото: Daniel Löb/dpa/Global Look Press

Решение президента США Джо Байдена ввести войска на Украину приведет к опасной эскалации, заявил экс-агент ЦРУ Фил Джиральди на YouTube-канале Judging Freedom. Он отметил, что это противоречит конституции.

Пугает то, что Байден может совершить что-то безумное и противоречащее конституции. К слову, конституция создавалась для того, чтобы президент не мог самостоятельно начать войну <...> Это будет безумием. <...> Если они направят боевые подразделения, то кто-то из них погибнет, а кто-то пойдет убивать русских, что неизбежно приведет к эскалации, — сказал Джиральди.

Экс-агент ЦРУ добавил, что Вашингтон уже фактически ввел военный контингент на Украину, но сделал это тайно. Он отметил, что просто большинство американских военных не носят форму.

Это происходит уже сейчас. И как некоторые люди начинают понимать, мы находимся на грани катастрофы из-за безответственности, — заключил Джиральди.

Ранее администрация президента США обнаружила увеличение числа конгрессменов, высказывающих критику в адрес расходов, связанных с Украиной и помощью ей, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он подчеркнул, что эта критика в большей степени исходит от «небольшой, но очень заметной группы республиканцев из консервативного крыла палаты представителей».