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03 июля 2025 в 17:24

Названа причина падения автомобильного рынка в России

Bloomberg: автомобильный рынок в России сужается из-за процентных ставок

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Размер российского автомобильного рынка уменьшается из-за роста процентных ставок и сборов, уверены аналитики издания Bloomberg. Падение может ознаменовать конец двухлетнего периода восстановительного роста.

Ассоциация европейских предприятий утверждает, что с января по июнь 2025 года продажи легковых и легких коммерческих авто снизились на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Они составили 546 430 штук. Группа пересмотрела свои прогнозы на полный 2025 год, теперь она утверждает, что снижение составит 24%.

Падение автомобильных продаж свидетельствует о влиянии высоких процентных ставок на отрасли, далекие от военной промышленности. Сбор, направленный на поддержку отечественных производителей, усилил спад в условиях замедления экономического роста, пояснили аналитики.

Ранее представители китайского автобренда Geely опровергли слухи об уходе компании из России. Geely Automobile базируется в Гонконге. Она выпускает электромобили под тремя основными брендами — Geely Auto, Lynk & Co и Zeekr.

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