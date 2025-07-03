Размер российского автомобильного рынка уменьшается из-за роста процентных ставок и сборов, уверены аналитики издания Bloomberg. Падение может ознаменовать конец двухлетнего периода восстановительного роста.

Ассоциация европейских предприятий утверждает, что с января по июнь 2025 года продажи легковых и легких коммерческих авто снизились на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Они составили 546 430 штук. Группа пересмотрела свои прогнозы на полный 2025 год, теперь она утверждает, что снижение составит 24%.

Падение автомобильных продаж свидетельствует о влиянии высоких процентных ставок на отрасли, далекие от военной промышленности. Сбор, направленный на поддержку отечественных производителей, усилил спад в условиях замедления экономического роста, пояснили аналитики.

Ранее представители китайского автобренда Geely опровергли слухи об уходе компании из России. Geely Automobile базируется в Гонконге. Она выпускает электромобили под тремя основными брендами — Geely Auto, Lynk & Co и Zeekr.