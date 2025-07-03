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03 июля 2025 в 17:15

Познер назвал один минус запрета продавать алкоголь лицам младше 21 года

Журналист Познер: ограничение продажи алкоголя не решит проблему пьянства

Владимир Познер Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение возрастного ограничения на продажу алкоголя до 21 года может снизить его доступность, но не искоренит причины массового пьянства среди молодежи, заявил NEWS.ru журналист Владимир Познер. Он отметил, что подобные ограничения носят поверхностный характер и не устраняют ключевые социальные и психологические факторы, провоцирующие алкоголизм.

Во всем мире существуют нормы продажи алкоголя: где-то 18 лет, где-то 20 лет. Я думаю, что в какой-то мере возрастное ограничение помогает, но не решает вопроса причины, по которой люди, к тому же молодые, много пьют. Заключается это не в том, что алкоголь доступен. Поэтому я не считаю, что этот законопроект бессмысленный, но он, конечно, никак не решает вопрос, — пояснил Познер.

По мнению журналиста, для эффективной борьбы с алкогольной зависимостью необходимо сначала разобраться в ее истоках. Он подчеркнул, что пьянство — сложная социальная проблема, требующая глубокого анализа, а не просто запретительных мер.

Почему так много пьют? Это довольно сложный разговор. Нужно заняться изучением вопроса. Это же не просто на пустом месте. Только поняв и получив ответ на этот вопрос, можно попытаться что-то сделать, — резюмировал Познер.

Ранее политолог Антон Орлов поддержал предложение ВОЗ повысить цены на алкоголь и табачную продукцию. Он также предложил вдобавок к этому следить за маркетингом продавцов. В этом вопросе, по его мнению, нужно придерживаться баланса, то есть, кроме повышения цен на эту продукцию, предложить людям оздоровительную альтернативу.

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