«Лучше, чем ничего»: Познер о статусе России на международных соревнованиях Журналист Познер: допуск РФ на мировые кубки не говорит о потеплении отношений

Допуск российских спортсменов на международные соревнования не свидетельствует о потеплении отношений, заявил NEWS.ru журналист Владимир Познер. По его мнению, нейтральный статус спортсменов — это лишь минимальная уступка, которая не меняет общей ситуации.

Наши теннисисты давно уже играют во всех соревнованиях, их вообще не отстраняли ни разу. Правда, без флага, конечно, и без обозначения страны. Тем не менее это происходит. И говорить, что допуск спортсменов до международных соревнований — это отражение какого-то сдвига к лучшему или сближение каких-то отношений, я бы, пожалуй, не стал. Это хорошо, конечно, что так происходит, — высказался Познер.

Он подчеркнул, что для профессиональных спортсменов возможность участвовать в соревнованиях крайне важна, учитывая ограниченный срок спортивной карьеры. Однако, по его мнению, сложившаяся ситуация, когда атлеты вынуждены выступать без национальной символики, остается несправедливой.

Несколько обидно, что спортсмены из РФ выступают не как представители страны, а просто как какие-то люди, которые непонятно откуда. Это, наверное, лучше, чем ничего, тем более что у спортсменов жизнь короткая. Эта невозможность выступать в международных соревнованиях очень бьет по этим людям. Они несут наказание за грехи, которые не совершали, — резюмировал Познер.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские спортсмены получили допуск к международным соревнованиям по 31 виду спорта. По его словам, глава Минспорта Михаил Дегтярев ведет большую работу в этом направлении.