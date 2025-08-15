В МИД России рассчитывают на ответный визит Трампа после саммита на Аляске

Россия ждет ответного визита главы Белого дома Дональда Трампа после саммита на Аляске, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. По его словам, это необходимо для дальнейшего развития отношений двух стран. Он отметил, что многие аспекты сотрудничества Москвы и Вашингтона поставлены на паузу.

Если российский лидер отправляется на территорию США, мы рассчитываем на взаимный приезд лидера Соединенных Штатов на российскую территорию, — сказал Мирошник.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ заявил, что отсутствие приглашения лидера Украины Владимира Зеленского на предстоящую встречу президентов России и США на Аляске напрямую свидетельствует о его нелегитимности. По мнению дипломата, это знаковое событие.

До этого Мирошник сообщил, что Киев может предпринять попытки по срыву саммита на Аляске. Он считает, что украинские военные могут попробовать прорваться на территорию РФ для закрепления плацдарма и демонстрации военных возможностей.