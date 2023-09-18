Глава Минобороны Германии усомнился в победе Украины

Фото: МО Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус не смог дать точный ответ на вопрос о победе Украины. В то же время он заявил, что Берлин будет до конца оказывать поддержку Киеву, передает Bild.

Я хочу, чтобы Украина успешно защитила свою страну и выиграла. Я не могу предсказать, удастся ли это в конечном итоге. Но я считаю своей задачей как можно лучше поддерживать Украину. И столько, сколько необходимо! — сказал Писториус.

Ранее Борис Писториус заявил, что Украине могут передать крылатые ракеты Taurus в ближайшие недели. К настоящему моменту канцлер Германии Олаф Шольц еще не принял окончательное решение, так как Берлин требует от Украины гарантий неприменения ракет для нанесения ударов по территории России.

Вместе с тем глава оборонного ведомства подчеркнул, что Германия должна взвешивать все решения, касающиеся поставки ракет. Это обусловлено тем, что Taurus обладает наибольшей дальностью полета из всех ракет, которые Берлин передавал Киеву по программе военной помощи.

Также власти Украины получили новую партию боеприпасов, предназначенных для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. К концу 2023 года Киеву передадут 40 тысяч новых боеприпасов, произведенных на предприятиях компании Rheinmetall.