Германия передала Украине новую партию боеприпасов для ЗСУ Gepard

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Власти Украины получили новую партию боеприпасов, предназначенных для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Германии. К концу 2023 года Киеву передадут 40 тысяч новых боеприпасов, произведенных на предприятиях компании Rheinmetall.

Мы продолжим поддерживать Украину в тех областях, которые являются нашими сильными сторонами: артиллерия, боеприпасы и наземная противовоздушная оборона, — заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус.

Отмечается, что Германия была вынуждена вновь запустить производство боеприпасов для Gepard из-за отсутствия снарядов. Они были списаны еще 50 лет назад. Другие страны мира, которые также используют эти установки, отказались передавать Киеву свои запасы. В настоящее время Gepard стоит на вооружении у Бразилии, Швейцарии и некоторых других государств. С начала специальной военной операции Украина получила 46 таких ЗСУ, власти Германии также планирует передать ей еще 6 установок.

Вооруженные силы Украины ранее бросили в бой британские танки Challenger 2, которые до этого не применялись в рамках конфликта. По мнению военного обозревателя Алексея Суконкина, командование армии было вынуждено принять такое решение из-за отсутствия каких-либо значимых результатов на поле боя. Он подчеркнул, что за последние три месяца ВСУ так и не смогли сдержать обещание, данное западным партнерам и собственным гражданам перед контрнаступлением.