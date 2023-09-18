Белгородские власти сообщили о срыве воздушной атаки на Шебекино Гладков: в Шебекинском городском округе сбиты три воздушные цели

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Средства ПВО сбили три воздушные цели на подлете к Шебекино, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, повреждены линии электропередачи. Пострадавших нет.

В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты три воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, — написал Гладков.

Он добавил, что аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий происшествия.

Ранее Гладков сообщил, что украинская армия обстреляла село Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области. По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал. Снарядами ВСУ была повреждена линия электропередачи.

До этого дрон-камикадзе атаковал село Долгое Валуйского городского округа в Белгородской области. В результате повреждения получила водонапорная башня.

Также в Минобороны России заявили о двух попытках атак украинских БПЛА на Московскую область. Беспилотники ВСУ были сбиты силами противовоздушной обороны. Позднее режим «Ковер» объявили в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Несколько рейсов задержали на вылет и на прилет.