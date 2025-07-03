В Росавиации объяснили, почему Turkish Airlines задерживает доставку багажа

В самолеты Turkish Airlines не погружают весь багаж пассажиров из-за норм безопасности компании, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Он отметил, что агентство продолжает обсуждать с авиаперевозчиком изменение подходов к доставке багажа.

Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, так как у перевозчика есть свои особенности выбора запасного аэродрома, — говорится в сообщении.

Ранее о случаях задержки доставки багажа сообщила пресс-служба московского аэропорта Внуково. Воздушная гавань увеличила число сотрудников для обработки заявок пассажиров двух рейсов для поиска личных вещей. Позднее Turkish Airlines направила в Москву багаж этих туристов на другом самолете.

В конце июня самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс из Москвы в Анталью, объявил аварийную тревогу из-за неисправности двигателя. Инцидент произошел тогда, когда Airbus A321 с российскими пассажирами на борту находился в районе Смоленска.

Экипаж сначала запросил снижение до шести тысяч метров, а затем принял решение вернуться в аэропорт Внуково. Первоначально пилоты не подавали сигнал срочности, но после обнаружения проблем с тягой двигателя был объявлен аварийный код «Синий». Несмотря на это, самолет совершил безопасную посадку.