Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 17:23

В Росавиации объяснили, почему Turkish Airlines задерживает доставку багажа

Росавиация: самолеты Turkish Airlines недогружают багаж из-за норм безопасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В самолеты Turkish Airlines не погружают весь багаж пассажиров из-за норм безопасности компании, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Он отметил, что агентство продолжает обсуждать с авиаперевозчиком изменение подходов к доставке багажа.

Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, так как у перевозчика есть свои особенности выбора запасного аэродрома, — говорится в сообщении.

Ранее о случаях задержки доставки багажа сообщила пресс-служба московского аэропорта Внуково. Воздушная гавань увеличила число сотрудников для обработки заявок пассажиров двух рейсов для поиска личных вещей. Позднее Turkish Airlines направила в Москву багаж этих туристов на другом самолете.

В конце июня самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс из Москвы в Анталью, объявил аварийную тревогу из-за неисправности двигателя. Инцидент произошел тогда, когда Airbus A321 с российскими пассажирами на борту находился в районе Смоленска.

Экипаж сначала запросил снижение до шести тысяч метров, а затем принял решение вернуться в аэропорт Внуково. Первоначально пилоты не подавали сигнал срочности, но после обнаружения проблем с тягой двигателя был объявлен аварийный код «Синий». Несмотря на это, самолет совершил безопасную посадку.

Россия
Росавиация
Turkish Airlines
чемоданы
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-«камикадзе» и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.