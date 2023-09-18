ВСУ нанесли удар по администрации Пушилина в Донецке: фото разрушений Очевидцы слышали взрыв

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Сегодня, 18 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли несколько ударов по Донецку. Об этом сообщил днем врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, но, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как рассказала жительница Донецка Арина, от удара по городу сильно пострадала администрация Дениса Пушилина. Информацию об обстрелах подтвердил в Telegram-канале мэр Алексей Кулемзин.

«Были прямо в комнате, которая выходит сюда. Такой был взрыв — я думала, что наш дом снесло, он буквально подпрыгнул и встал на место. Грохот был очень сильный. Мы переживали. У нас только в доме отремонтировали и поставили окна. Может быть, поэтому, что они не такие хлипкие, как были, и вот выдержали», — отметила Арина в разговоре с NEWS.ru.

Согласно сведениям представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), обстрел велся из населенного пункта Константиновка, который находится под контролем ВСУ: было выпущено три снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Ворошиловскому району Донецка.

Насколько сильно пострадала администрация главы ДНР, смотрите в фотогалерее NEWS.ru.