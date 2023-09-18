«Дом подпрыгнул и встал на место»: жительница Донецка об обстреле ВСУ Жительница Донецка рассказала о сильном грохоте при обстреле администрации ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Жительница Донецка по имени Арина в беседе с NEWS.ru рассказала, что во время обстрела здания администрации главы ДНР услышала сильный грохот. По ее словам, она живет напротив здания, и в момент прилета казалось, что дом буквально подпрыгнул и встал на место.

Что тут комментировать, тут же все видно. Это уже второй раз. Точно. Еще дополнительные разрушения. А мы живем — вот он дом. Мы живем прямо напротив [администрации главы ДНР. — NEWS.ru]. Были прямо в комнате, которая выходит сюда. Такой был взрыв — я думала, что наш дом снесло, он буквально подпрыгнул и встал на место. Грохот был очень сильный. Мы переживали. У нас только в доме отремонтировали и поставили окна. Может быть поэтому, что они не такие хлипкие как были, и вот выдержали, — рассказала Арина.

По ее словам, в момент взрыва она находилась у входа в дом, осколки ее не задели. Женщина отметила, что в городе проживает множество «доброжелателей», которые «сообщают, куда стрелять». При этом жительница Донецка призналась, что не боится гулять по городу даже спустя несколько часов после мощного обстрела.

Как уточнила другая очевидица прилета по имени Галина, всего в центре Донецка было слышно три хлопка и сильный взрыв. Подъезд к административному зданию перекрыли. Муниципальные службы устраняют последствия атак.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об обстреле центра столицы ДНР со стороны ВСУ. По его словам, в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. При этом зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

По данным СМИ, произошло попадание в многоэтажное здание на улице Пушкина. При этом Telegram-канал Mash сообщил о двух пострадавших. В Минобороны России эту информацию не комментировали.