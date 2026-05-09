Позорная «стойка» Берлина, как прошел День Победы: что будет дальше

Власти ФРГ увильнули от вопроса об освободителях Германии от нацизма, ВСУ совершили новый теракт на территории России, в Москве отпраздновали День Победы — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

В ФРГ позорно отмолчались на вопрос о нацизме

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отказался публично называть силы, освободившие страну от нацизма, во время брифинга в Берлине. Чиновник уклонился от прямого ответа на вопрос журналиста о роли Красной армии, сославшись на то, что данные факты исторически задокументированы.

До этого немецкий канцлер Фридрих Мерц также избежал упоминания СССР в своем праздничном поздравлении, что вызвало волну критики в социальных сетях. Майер попытался оправдать лаконичность канцлера техническими ограничениями платформы X. Однако даже после настойчивых просьб прессы озвучить конкретных победителей фашизма Майер предпочел сохранить молчание.

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что оппоненты России стремятся обесценить героические свершения советских воинов в период Второй мировой войны. Председатель Российского военно-исторического общества подчеркнул, что сегодня намеренно игнорируется реальный вклад Красной армии, которая разгромила 80% нацистских сил.

«Наши недруги хотят принизить подвиг советского воина, а нам пытаются навязать, что главной битвой Второй мировой войны была высадка союзных войск в Нормандии, но тот факт, что 80% гитлеровских войск „перемолола“ Красная армия, замалчивается и вымаривается из европейских учебников истории», — отметил Мединский.

Штеффен Майер Фото: Elisa Schu/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что представители власти в Германии впервые в истории «не нашли в себе сил», чтобы напрямую сказать, кто освободил страну от нацизма. По его словам, Берлин не красит такое поколение политиков.

«Очень плохо, что такое поколение политиков сейчас в Германии. Это Германию не красит. Хочется надеяться, что все-таки там есть те, кто сохраняет здравость ума и кто готов отдать должное истории, отдать должное подвигам тех, кто, кстати, вместе с германскими антифашистами спасал эту страну от коричневой чумы», — сказал Песков.

ВСУ совершили новый теракт на территории РФ?

Атака украинских войск на Ростовский региональный центр организации воздушного движения носит террористический характер, заявил Путин на совещании Совбеза РФ. Он подчеркнул, что инцидент, произошедший утром 8 мая, создал угрозу для безопасности гражданских самолетов.

«Сегодня рано утром киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера. А именно: нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов», — уточнил президент.

Министерство обороны РФ сообщило, что за время режима прекращения огня в зоне специальной военной операции было зафиксировано 8970 нарушений с украинской стороны. Российские военные в условиях обстрелов отвечали зеркально. В ведомстве добавили, что наносились удары в ответ по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражению также подвергались пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов.

Москва объявила перемирие в честь празднования 81-й годовщины Победы с 8 по 10 мая и призвала Киев ответить тем же. Со своей стороны Киев заявлял о введении «режима тишины» с 5 мая. Однако украинская сторона не выполнила свои обязательства: на майских праздниках продолжались атаки БПЛА на Москву. Представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский на самом деле не отдавал приказа о прекращении огня с 5 мая.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что вопрос о продлении перемирия с Украиной после 11 мая пока не обсуждался. Так он ответил на вопрос, видели ли в Кремле заявление президента США Дональда Трампа о том, что было бы хорошо продлить прекращение огня.

«Не видели [заявление]. Перемирие сейчас 9, 10, 11 [мая], других разговоров не было, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

В Москве отгремел парад Победы

В Москве состоялся парад, посвященный празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно перед зрителями выступил Путин с георгиевской лентой на лацкане пальто. Российский лидер отметил, что Победа в Великой Отечественной войне всегда была и будет за советским и российским народом. Он уточнил, что подвиг поколения победителей сегодня вдохновляет участников спецоперации.

Участие в параде приняли различные подразделения российской армии, в частности, военнослужащие Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, подразделений ПВО и РЭБ.

Также по брусчатке Красной площади ровным строем прошли свыше тысячи бойцов специальной военной операции. После окончания парада Путин пожал им руки. Этот жест подчеркнул неразрывную связь поколений защитников Отечества в день главного национального праздника.

Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости

Также зрители увидели подразделения военнослужащих из КНДР. Северокорейские солдаты проявили храбрость, отвагу и героизм при освобождении Курской области от ВСУ. Российский лидер отметил профессионализм бойцов и их самоотверженность.

Путин сидел на параде Победы рядом с ветераном Великой Отечественной войны Светом Туруновым и Героем России, участником СВО Леонидом Рыжовым. За спиной президента, как утверждают СМИ, разместилась Людмила Болилая, получившая звание Героя России за проявленный героизм в ходе специальной военной операции.

Самым старшим из ветеранов, присутствовавших на параде Победы, оказался Кирилл Семенов, который в этом году отпразднует свое 103-летие. Он родился 22 мая 1923 года в Семенове Нижегородской области, в марте 1942-го его призвали в ряды Красной армии.

Еще одним гостем парада Победы стал Константин Федотов, которому исполнилось 100 лет. Он участвовал в боях на 2-м Белорусском фронте, дошел до Эльбы и принимал участие в Параде Победы 1945 года. Федотов является автором книг и обладателем ряда боевых и государственных наград, включая ордена Славы и Красной Звезды.

