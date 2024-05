Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток 16 мая заявил, что после покушения на Роберта Фицо страна оказалась на пороге гражданской войны. По его словам, нападение было совершено по политическим мотивам. Обращаясь к журналистам и политикам, Шутай-Эшток сказал: «То, что началось сейчас, вызвано многими из вас — вашей ненавистью».

Избранный президент страны Петер Пеллегрини, который официально вступит в должность 15 июня, призвал прервать или «приглушить» кампанию по выдвижению кандидатов на выборах в Европарламент. Национальный совет приостановил работу до 21 мая.

Экс-премьер Словакии Ян Чарногурский в беседе с NEWS.ru призвал не торопиться с выводами о событиях в стране. По его мнению, пока рано говорить о готовящемся гражданском конфликте. Политик отметил, что местные власти и оппозиция еще до покушения «вели невооруженную борьбу» и продолжают это делать сейчас.

«Государство и оппозиция ведут публицистическую борьбу через СМИ, и вряд ли градус накала снизится. Я думаю, что покушение на Фицо сильно не повлияет на выборы в Европарламент и положение его партии „Направление — социальная демократия“, потому что разница в поддержке между ними и либералами из „Прогрессивной Словакии“ крайне мала», — рассказал Чарногурский.

Фицо расстреляли после выездного заседания правительства в культурном центре города Гандлова 15 мая. Политик подошел к местным жителям, собравшимся у учреждения. Один из них окликнул премьера, а затем открыл огонь. Пули попали в грудь, руку и брюшную полость главы кабмина. Позднее его на вертолете доставили в больницу Братиславы, прооперировали и ввели в искусственную кому.

По последним данным, состояние премьера Словакии стабилизировалось. Оно остается тяжелым, хотя угрозы жизни нет. Врачи сказали, что все будет зависеть от физического состояния Фицо и от того, сможет ли его организм справиться с ранениями.

В Словакии уже говорят о том, что после инцидента премьер не сможет вернуться к своим обязанностям, заметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН кандидат исторических наук Михаил Ведерников.

«Обсуждают, что, скорее всего, Фицо после перенесенной операции не сможет в ближайшее время выполнять функции главы кабинета министров. Наиболее вероятной кандидатурой на этот пост является его однопартиец министр обороны Роберт Калиняк. Проводить парламентские выборы не будут, соответственно, Калиняк может стать исполняющим обязанности премьер-министра», — пояснил ученый NEWS.ru.

Роберт Фицо трижды становился премьер-министром Словакии. Он занимал этот пост в 2006–2010 годах, с 2012-го по 2018-й, а также с 25 октября 2023 года по настоящее время. В молодости политик состоял в коммунистической партии, в 1999 году создал и возглавил левоцентристскую партию «Курс — социальная демократия». На выборах в парламент осенью прошлого года его фракция набрала 22,94% голосов избирателей, получив 42 кресла.

Фицо публично выступал против поставок оружия Киеву. Он заявлял, что снабжение ВСУ техникой приносит только убийства. Также премьер говорил, что вступление Украины в НАТО привело бы к третьей мировой войне. Поэтому, подчеркивал глава правительства, Словакия не поддерживает заявку Киева. Кроме того, политик обещал наложить вето на «бессмысленные» санкции против России, которые наносят ущерб странам ЕС. За это издание The Washington Post окрестило его «пророссийским популистом».

Петер Пеллегрини призвал словацких политиков не использовать случившееся для «набора очков». Он считает, что представителям истеблишмента следует найти «способ объединиться и предотвратить дальнейшие и более глубокие разногласия».

«Убийство премьер-министра — это убийство демократии. Если мы хотим примириться как нация и если мы не хотим, чтобы подобные убийства демократии повторялись, каждый должен проявить большую ответственность», — заявил Пеллегрини.

При этом республиканские СМИ вспомнили, что 10 апреля на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) Фицо заявлял о возможном покушении на членов правительства. Тогда он обвинил оппозицию в разжигании ненависти против власти.

«На улицах звучат проклятия в адрес правительства, и я просто жду, когда это разочарование, которое так интенсивно углубляется [в оппозиционных СМИ], превратится в убийство одного из ведущих государственных политиков», — написал Фицо практически за месяц до собственного покушения.

Служба безопасности президента и контрразведывательная полиция Словакии задержали трех телохранителей Роберта Фицо на следующий день после инцидента, чтобы расследовать их действия. Начальник службы протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Владимир Шевченко уже назвал случившееся проколом охраны. «Политики часто относятся к ее советам без должного внимания. Хотя бывает так, что охранники могут вести себя излишне нагло, распускают руки и так далее», — сказал он.

Был задержан и подозреваемый в стрельбе. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, который живет в городе Левице, в 80 км от Гандловы. По данным СМИ, мужчина называл себя оппозиционером и поддерживал либеральную партию «Прогрессивная Словакия». Он якобы неоднократно выказывал неприязнь к партии Фицо.

В родном городе Цинтула вел литературный клуб «Духа», писал и издавал книги. В 2016 году он сам пережил нападение, когда работал охранником в супермаркете: его сильно избил наркоман, которому он сделал замечание. Мужчина пытался организовать политическую партию «Движение против насилия», целью которой ставил «предотвратить распространение насилия в обществе, войну в Европе и распространение ненависти».

Шутай-Эшток заявил, что стрелявший в Роберта Фицо действовал в одиночку. Следствие установило, что он участвовал в протестах против властей, но не является членом радикальных группировок.

Однако политолог Станислав Стремидловский допускает, что действия Цинтулы могли координировать иностранные спецслужбы, которые использовали его «втемную». По словам эксперта, агенты по особой методике мониторят социальные сети и подбирают людей для подобных операций.

«Главное, чтобы человек, во-первых, был психически нестабилен, а во-вторых, был склонен решать проблемы радикальным образом, вплоть до террористической деятельности. Дальше к нему подсылаются вербовщики. Они потихоньку подводят его к идее, что необходимо что-то делать, что есть некий виновник происходящего. А в качестве этого виновника уже выставляется тот человек, которого они хотят атаковать», — объяснил он.

Цинтуле предъявили обвинение в попытке покушения на убийство по политическим мотивам.

