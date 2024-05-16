Политолог рассказал об участии спецслужб в покушении на премьера Словакии Стремидловский: спецслужбы могли организовать покушение на Фицо втемную

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Юрая Цинтулу, арестованного по подозрению в покушении на убийство премьера Словакии Роберта Фицо, могли «втемную» использовать иностранные спецслужбы, рассказал NEWS.ru политолог Станислав Стремидловский. По его словам, такие структуры находят людей с нестабильной психикой для осуществления подобных операций.

Мониторятся социальные сети и подбираются люди с нестабильной психикой, с радикальными воззрениями, не важно, какими именно. Главное, чтобы человек, во-первых, был психически нестабилен, а во-вторых, был склонен решать проблемы радикальным образом, вплоть до террористической деятельности, — заявил Стремидловский.

После этого, отметил политолог, к исполнителю подсылаются вербовщики, которые постепенно подводят его к идее, что во всех проблемах есть некий виновник, с которым нужно разобраться. В качестве этого виновника, поясняет Стремидловский, выставляют того, на кого спецслужбы хотят организовать покушение.

Ранее министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток по итогам экстренного заседания Государственного совета безопасности и правительства заявил, что стрелявшему в премьер-министра Словакии Роберта Фицо предъявили обвинение в попытке покушения на убийство по политическим мотивам. Он добавил, что полиция республики работает только с этой версией.