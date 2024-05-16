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В Словакии предъявили обвинение стрелявшему в премьера Фицо

Стрелявшему в Фицо предъявили обвинение в попытке покушения на убийство

Стрелявшему в премьер-министра Словакии Роберта Фицо предъявили обвинение в попытке покушения на убийство по политическим мотивам, сообщил министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток по итогам экстренного заседания Государственного совета безопасности и правительства. По его словам, которые приводит ТАСС, полиция работает только с одной версией.

Полиция работает только с одной версией. Преступник, покушавшийся на жизнь Роберта Фицо, обвинен в уголовном преступлении — попытке покушения на убийство по политическим мотивам, — сказал он.

Заместитель министра охраны окружающей среды Словакии Филип Куффа ранее сообщил, что врачи оценивают состояние Фицо после операции как стабильное. Других подробностей о самочувствии главы правительства он не привел.

Фицо был ранен в городе Гандлова после заседания правительства 15 мая. В политика стреляли, после покушения его в тяжелом состоянии доставили в больницу Банска-Бистрицы. Телеканал Markiza сообщил, что жизнь премьера после покушения и операции находилась в опасности. Подробности о состоянии политика не приводились.

В покушении на премьера подозревают 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Известно, что он является оппозиционером и сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как утверждается, он открыто выражал свою ненависть к политикам с левыми взглядами в социальных сетях, а в последний год и лично к Фицо.