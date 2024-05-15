SHOT: стрелявший в Фицо оказался писателем-оппозиционером SHOT: в Фицо стрелял писатель и сторонник либералов Юрай Цинтула

Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Telegram-канал SHOT сообщил, что в премьер-министра Словакии Роберта Фицо мог стрелять 71-летний писатель Юрай Цинтула. По данным канала, он является оппозиционером и поддерживает либеральную партию «Прогрессивная Словакия».

Как пишет SHOT, Цинтула в своих соцсетях открыто выражал неприязнь к правящей партии «Курс — социальная демократия» и другим политсилам с левыми взглядами. Кроме того, отмечает канал, в последние годы писатель активно критиковал Фицо.

Покушение на Фицо было совершено после выездного заседания правительства. Раненый премьер упал на землю, охранники подняли его, погрузили в машину и увезли. По свидетельствам очевидцев, в Фицо выстрелили четыре-пять раз. Как пишут СМИ, политика ранили в грудь и живот. Его доставили в больницу. Подозреваемого в стрельбе задержали.

Позже в Сети появились кадры первых секунд после стрельбы в премьера Словакии. На видео охрана уводит раненого Фицо и сажает в автомобиль, чтобы увезти с места нападения. При этом сам политик едва держится на ногах из-за полученных огнестрельных ранений. Параллельно с этим видно, как охрана и полиция задерживают стрелявшего. Его для этого пришлось повалить на землю.