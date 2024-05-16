Стало известно об изменениях в состоянии Фицо после операции Замминистра Куффа: состояние Фицо после операции стабилизировалось

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Фицо

Врачи оценивают состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после операции как стабильное, сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) заместитель министра охраны окружающей среды Филип Куффа. Других подробностей о самочувствии главы правительства он не привел.

Состояние премьер-министра Роберта Фицо стабильное, — отметил Куффа.

Фицо был ранен в городе Гандлова после заседания правительства 15 мая. В политика стреляли, после покушения его в тяжелом состоянии доставили в больницу Банска-Бистрицы. Телеканал Markiza сообщил, что жизнь премьера после покушения и операции находилась в опасности. Подробности о состоянии политика не приводились.

Момент покушения на премьера Словакии попал на видео. Стрелок успел сделать пять выстрелов, прежде чем его повалили сотрудники службы безопасности премьера. В политика выстрелили, когда тот вышел пожать руки своим сторонникам. После пятого выстрела нападавший был обезврежен охранниками Фицо.

В покушении на премьера подозревают 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Известно, что он является оппозиционером и сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как утверждается, он открыто выражал свою ненависть к политикам с левыми взглядами в социальных сетях, а в последний год и лично к Фицо.