Момент покушения на премьера Словакии Фицо попал на видео SHOT опубликовал видео момента покушения на премьера Словакии Фицо

Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Момент покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо попал на видео, фрагмент опубликовал Telegram-канал SHOT. Стрелок успел сделать пять выстрелов, прежде чем его повалили сотрудники службы безопасности премьера.

Отмечается, что 71-летний оппозиционный писатель Юрай Цинтула выстрелил в политика, когда тот вышел пожать руки своим сторонникам после выездного заседания кабинета министров. После пятого выстрела нападавший был обезврежен охранниками Фицо.

Ранее сообщалось, что раненного словацкого премьер-министра Роберта Фицо доставили в университетскую больницу Франклина Рузвельта в Банска-Бистрице. Отмечается, что вход в отделение неотложной помощи оцеплен полицией, в больнице присутствуют министр здравоохранения Зузана Долинкова и руководитель Министерства внутренних дел Матуш Шутай Эшток.

До этого стало известно, что стрелявший в премьера 71-летний писатель Юрай Цинтула является оппозиционером и сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как утверждается, он открыто выражал свою ненависть к политикам с левыми взглядами в социальных сетях, а в последний год и лично к Роберту Фицо.