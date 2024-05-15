Раненого Фицо доставили в университетскую больницу Франклина Рузвельта

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Фицо

Раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо доставили в университетскую больницу Франклина Рузвельта в Банска-Бистрице, сообщает местное издание Actuality. Вход в отделение неотложной помощи оцеплен полицией. В больнице присутствуют министр здравоохранения Зузана Долинкова и глава Министерства внутренних дел Матуш Шутай Эшток.

Ранее стало известно, что в премьера стрелял, по предварительным данным, 71-летний писатель Юрай Цинтула. Мужчина является сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как утверждается, он открыто выражал свою ненависть к левым в соцсетях, а в последний год и лично к Фицо.

Стрелок пришел на встречу с политиком под видом его сторонника. Выстрелы прозвучали, когда Фицо вышел к собравшимся у здания гражданам после заседания. Полиция устанавливает мотивы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о глубоком шоке в связи с нападением на словацкого коллегу. Он пожелал ему скорейшего выздоровления.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя случившееся, заявил, что надо искать того, кто ненавидел Фицо, кому его деятельность «была как кость в горле». Например, западной элите. При этом сенатор выразил надежду на качественное расследование обстоятельств произошедшего и пожелал словацкому премьеру скорейшего выздоровления.