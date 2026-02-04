Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 11:07

Дмитриев заявил о панике либеральных элит

Дмитриев: мир устал от лжи либеральных элит

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Либеральные элиты пребывают в панике и пытаются обмануть общественность, но больше не находят поддержки в уставшем от их лжи мире, заявил в соцсети X спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, усталость от искаженной информации приводит к утрате доверия к прежним центрам влияния.

Отчаявшиеся, развращенные, лживые левые элиты впадают в панику и пытаются ввести в заблуждение. Мир устал от вашей лжи и видит ее насквозь. Ваша клика и машина фальшивой пропаганды разоблачены, — написал Дмитриев.

Так глава РФПИ прокомментировал заявление премьера Польши Дональда Туска о том, что обвиненный в педофилии и других преступлениях финансист Джеффри Эпштейн мог иметь отношение к спецслужбам России.

Ранее Дмитриев назвал конструктивными переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Майами. Он добавил, что в ходе встречи также обсудили работу двусторонней экономической группы Москвы и Вашингтона. В конце своего поста он поставил эмодзи голубя мира.

Кирилл Дмитриев
мир
либералы
элиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алиев и Пашинян обсудили в Абу-Даби реализацию «Маршрута Трампа»
Скандальное задержание чиновников в Сергиевом Посаде попало на видео
В России появилась собственная вакцина от опасного вируса
Ветеринар объяснил, почему кошки так часто манипулируют людьми
Почему не работает WhatsApp 4 февраля: где сбои в России, полная блокировка
Анджелина Джоли обвинила Николь Кидман в «воровстве»
Назван богатейший человек в истории
В Европе испугались маневров российских спутников на орбите
Застрявшие на оторванной льдине рыбаки попали на видео
ИБ-эксперт высказался об идее мониторинга соцсетей подростков
Стоматолог рассказала, кто может заразиться кариесом от поцелуев
В Вашингтоне обеспокоились последними перестановками в элитах КНР
Телефон погибшего в крушении поезда всю ночь звонил его родным
Воробьев показал редкие кадры семейной прогулки
Сотрудники ФСБ нагрянули к завлабораторией научного центра «Вектор»
Алиев и Пашинян отметили прогресс в нормализации двусторонних отношений
Стало известно, зачем Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия
Политолог раскрыл, что ускоряет крах Украины
«Одноклассники» расскажут пользователям об онкологических заболеваниях
«Дикий Запад»: европейский наемник оценил ситуацию на Украине
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.