Либеральные элиты пребывают в панике и пытаются обмануть общественность, но больше не находят поддержки в уставшем от их лжи мире, заявил в соцсети X спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, усталость от искаженной информации приводит к утрате доверия к прежним центрам влияния.

Отчаявшиеся, развращенные, лживые левые элиты впадают в панику и пытаются ввести в заблуждение. Мир устал от вашей лжи и видит ее насквозь. Ваша клика и машина фальшивой пропаганды разоблачены, — написал Дмитриев.

Так глава РФПИ прокомментировал заявление премьера Польши Дональда Туска о том, что обвиненный в педофилии и других преступлениях финансист Джеффри Эпштейн мог иметь отношение к спецслужбам России.

Ранее Дмитриев назвал конструктивными переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Майами. Он добавил, что в ходе встречи также обсудили работу двусторонней экономической группы Москвы и Вашингтона. В конце своего поста он поставил эмодзи голубя мира.