Стало известно об опасности для жизни премьера Словакии после операции Markiza: жизнь премьера Словакии Фицо после операции остается в опасности

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Фицо

Жизнь премьера Словакии Роберта Фицо после покушения и операции еще находится в опасности, сообщил источник телеканалу Markiza. Фицо был ранен в городе Гандлова во время инцидента со стрельбой 15 мая, его в тяжелом состоянии доставили в больницу Банска-Бистрицы.

Подробности о состоянии политика на данный момент телеканал не приводит.

Покушение на Фицо было совершено после выездного заседания правительства. Раненый премьер упал на землю, охранники подняли его, погрузили в машину и увезли. По свидетельствам очевидцев, в Фицо выстрелили четыре-пять раз. Как пишут СМИ, политика ранили в грудь и живот. Его доставили в больницу.

Момент покушения на премьера Словакии попал на видео. Стрелок успел сделать пять выстрелов, прежде чем его повалили сотрудники службы безопасности премьера. В политика выстрелили, когда тот вышел пожать руки своим сторонникам после выездного заседания кабинета министров. После пятого выстрела нападавший был обезврежен охранниками Фицо.

Известно, что стрелявший в премьера 71-летний писатель Юрай Цинтула является оппозиционером и сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как утверждается, он открыто выражал свою ненависть к политикам с левыми взглядами в социальных сетях, а в последний год и лично к Роберту Фицо.