Словацкого премьера расстреляли после заседания правительства Премьер Словакии Фицо ранен во время стрельбы после заседания правительства

Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Задержан человек после инцидента с расстрелом словацкого премьер-министра Роберта Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен в ходе стрельбы после выездного заседания правительства в местном культурном центре, сообщает портал Denníkn. Нападавший задержан, его мотивы выясняются.

Отмечается, что выстрелы прозвучали, когда Фицо после завершения заседания вышел к собравшимся у здания гражданам. После ранения премьер упал на землю, после этого охранники подняли его, погрузили в машину и увезли. Как пишут некоторые СМИ, Фицо доставляют в больницу на вертолете.

По свидетельствам очевидцев, в Фицо выстрелили четыре-пять раз. Полиция оцепила территорию. Из-за случившегося было решено приостановить заседание Национального совета.

Президент Словакии Зузана Чапутова решительно осудила «жестокое и безрассудное» нападение на премьер-министра. Она пожелала Фицо «много сил в этот критический момент, чтобы оправиться от атаки».

В апреле неизвестный открыл стрельбу у дома турецкого политика Бюлента Кара, победившего на выборах мэра города Гиресун. Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого. Сам политик назвал случившееся «ужасным инцидентом».

Злоумышленник подошел к дому Бюлента Кара, вызвал его на улицу и выстрелил из пистолета в воздух. Политик после случившегося подал жалобу в полицию.