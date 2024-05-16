Фицо до покушения говорил о возможных убийствах политиков в Словакии Премьер Фицо говорил о возможном убийстве представителя власти в Словакии

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо в прошлом месяце на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) публично сообщал о возможном насилии в отношении одного из чиновников правительства. 15 мая на него было совершено покушение.

На улицах звучат проклятия в адрес правительства, и я просто жду, когда это разочарование, которое так интенсивно углубляется [в оппозиционных СМИ], превратится в убийство одного из ведущих государственных политиков, — заявлял Фицо.

По его словам, «прогрессивные» СМИ поощряют сторонников «быть грубыми и агрессивными».

Фицо был ранен в городе Гандлова после заседания правительства 15 мая. В политика стреляли, после покушения его в тяжелом состоянии доставили в больницу Банска-Бистрицы. Телеканал Markiza сообщил, что жизнь премьера после покушения и операции находилась в опасности. Подробности о состоянии политика не приводились.

В покушении на премьера подозревают 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Известно, что он является оппозиционером и сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как утверждается, он открыто выражал свою ненависть к политикам с левыми взглядами в социальных сетях, а в последний год и лично к Фицо.