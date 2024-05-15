«Молчать не хотел»: что говорил Фицо про Россию, НАТО и Украину

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Фицо

15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение, сейчас политик находится в тяжелом состоянии. Какие последние новости о покушении на Фицо, кто может стоять за этим преступлением, что словакский премьер говорил про Россию, НАТО и Украину?

Что известно о покушении на Фицо

Фицо был ранен в ходе стрельбы после заседания правительства. Нападавший задержан, его мотивы выясняются. Выстрелы прозвучали, когда Фицо после завершения заседания вышел к собравшимся у здания гражданам. Получив ранения, премьер упал на землю, охранники подняли его, погрузили в машину и увезли.

Очевидцы рассказали газете Plus jeden den, что слышали четыре-пять выстрелов. По данным издания, премьер был ранен в конечность, грудь и живот, его состояние оценивается как очень тяжелое. Политика отправили в больницу в Братиславе на вертолете. Агентство Reuters сообщило, что Фицо был в сознании по прибытии в больницу, а его состояние стабилизировано.

Как передает телеканал JoJ, в словацкого премьера стрелял 71-летний мужчина. По данным Telegram-канала SHOT, речь идет о писателе Юрае Цинтуле, который является сторонником либеральный партии «Прогрессивная Словакия».

«Цинтула открыто выражал свою ненависть к левым в соцсетях, в последний год — к Фицо», — пишет источник.

Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Что Фицо говорил про Россию, НАТО и Украину

Словакский премьер выступает против участия Украины в НАТО, передаче ей оружия, а также выступает за нормализацию отношений на евразийском континенте и налаживание отношений с Россией. В частности, словацкий премьер заявлял, что Украину используют для ослабления России.

«На самом деле Украину используют лишь в геополитических целях, чтобы ослабить Россию экономически и на международном уровне. Боюсь, что во имя этих геополитических целей Запад будет воевать с Россией до последнего украинского солдата, и мы недалеки от этой цели», — говорил он.

Фицо неоднократно заявлял о неприемлемости принятия Украины в НАТО, поскольку это может привести к неконтролируемой эскалации нынешней геополитической обстановки.

«Я против членства Украины в НАТО и наложу на это вето. Это было бы просто основой для третьей мировой войны, ничего больше», — говорил премьер Словакии.

Фицо высказывал свое мнение относительно конфликта в Донбассе в 2014 году. Политик проводил параллель между этими событиями и эскалацией конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем.

«Нападение украинских националистов на Донбасс для России то же самое, что для НАТО нападение ХАМАС на Израиль. При этом в 2014 году на аналогичное нападение НАТО отреагировало абсолютно спокойно. Но можно принести разные ужасные фото убитых детей, стариков, женщин, точно доказывающие, что украинские фашисты пытались уничтожить русских», — говорил Фицо.

Скептически словацкий премьер высказывался о шансах Украины победить Россию на поле боя. По мнению Фицо, это невозможно, несмотря на все поставки оружия Киеву.

«Мы должны признаться себе и сказать: у Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение», — говорил Фицо.

Премьер Фицо указывал, что именно Россия будет диктовать свои условия и решать, когда состоятся переговоры по поводу урегулирования конфликта.

«Господствовало убеждение, что если дать украинцам оружие и деньги, то русские встанут на колени, будут бессильны и уничтожены. Эта стратегия не сработала. Россия не стоит на коленях. Именно она будет говорить, когда будут проходить переговоры», — полагает он.

Фото: IMAGO/ALEX HALADA/Global Look Press Роберт Фицо

Кто может стоять за покушением на Фицо

Организаторами покушения на Фицо могут быть члены словацкой оппозиции, предположил в разговоре с NEWS.ru экс-премьер страны Ян Чарногурский. По его словам, местные оппозиционеры находятся под влиянием Запада.

«Я только прочел эту новость. Пока не знаю, насколько все серьезно для его здоровья. Я думаю, к этому может быть причастен кто-нибудь из словацкой оппозиции, которая находится под влиянием западной пропаганды и которую поддерживает Запад», — заявил Чарногурский.

По мнению политолога Сергея Маркова, стрелять в Фицо мог представитель украинской военизированной группировки неонацистского типа. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что вряд ли такими методами стали бы действовать представители США или НАТО.

«Предположу, что это месть не только за отказ Словакии поставлять оружие Украине. Фицо говорил еще о необходимости мира с Россией, Словакия ввела ограничения на товары с Украины. Словакия заявила, что не выдаст украинских мужчин Киеву», — отметил эксперт.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предположил, что за покушением на Фицо могут стоять ЕС, США и Украина. Он подчеркнул, что словацкий премьер занимает независимую позицию среди стран Евросоюза и НАТО, а также отстаивает национальные интересы.

«Фицо молчать не хочет, и этим он как бельмо на глазу для Вашингтона, Брюсселя и, конечно, Киева. Поэтому убежден, что за покушением, „хайли лайкли“, то есть весьма вероятно, стоят именно они», — отметил Миронов в беседе с NEWS.ru.

В соцсетях также мелькала информация, что супруга задержанного Юрая Цинтулы — уроженка западной Украины и это может быть связано с покушением.

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