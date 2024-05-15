Генерал ФСБ озвучил новую версию покушения на премьера Словакии Фицо Генерал ФСБ Михайлов: за покушением на премьера Словакии мог стоять психопат

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За покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо может стоять не обученный агент, а психопат, предположил в разговоре с NEWS.ru генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, нельзя также исключать, что в премьера стрелял представитель украинской военизированной группировки.

Пока нет никаких данных об этом нападении, никаких подробностей. Мы не знаем при каких именно обстоятельствах это произошло, что за мужчина стрелял: его социальная категория, национальность, политические взгляды. Поэтому вполне возможно, что на премьера напал психопат. Они иногда такие фортели выкидывают, что не знаешь, обученный он солдат или обычный граждан. Необходимо разбираться в этом, безусловно. Обвинить Украину просто. Но нужно понимать, что существует множество обстоятельств, которые могут быть совершенно не связаны с Украиной. Хотя такая версия тоже имеет место быть, — сказал Михайлов.

Ранее стало известно, что Фицо был ранен в ходе стрельбы после заседания правительства. Нападавший задержан, его мотивы выясняются. Отмечается, что выстрелы прозвучали, когда Фицо после завершения заседания вышел к собравшимся у здания гражданам. Получив ранения, премьер упал на землю, охранники подняли его, погрузили в машину и увезли.

Экс-премьер Словакии Ян Чарногурский выразил мнение, что организаторами покушения на премьер-министра Фицо могут быть члены словацкой оппозиции. По его словам, местные оппозиционеры находятся под влиянием Запада.