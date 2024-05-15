Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен в ходе покушения после заседания правительства, сообщили СМИ. В каком состоянии Фицо, кто стрелял, какую политику проводил премьер-министр и кому может быть выгодно покушение?
Что известно о покушении на премьер-министра Словакии
Неизвестный несколько раз выстрелил в Роберта Фицо, когда тот вышел к общественности после выездного заседания кабинета министров.
Издание Denník N сообщает, что нападение произошло в городе Гандлова перед местным домом культуры, где проходило заседание правительства. Источник сообщил, что телохранители подняли премьер-министра, усадили в автомобиль и увезли.
По данным СМИ, сейчас Фицо везут в больницу. Очевидцы сообщили, что видели «кровавые раны» у него на груди и на голове. Позднее СМИ сообщили, что премьера ранили в грудь и живот. Его состояние оценивается как тяжёлое.
Кто стрелял в премьера Словакии
Стрелявший задержан, о его мотивах информации пока нет.
Репортер Reuters, который присутствовал на месте покушения, сообщил, что полицейские схватили стрелявшего. Место преступления оцеплено, людей эвакуировали из Дома культуры.
Какая была реакция на покушение
Dennik N пишет, что в парламенте Словакии началась ссора после сообщений о покушении на премьер-министра. Депутаты от его партии SMER («Курс — социальная демократия») обвинили в произошедшем членов оппозиции.
«Это ваша работа!» — заявил вице-спикер парламента Любош Блага, и в ответ был освистан оппозицией.
Президент Словакии Зузана Чапутова выступила с осуждением покушения на премьера. В парламенте запланировано заседание, в рамках которого будут согласованы действия после покушения на главу государства.
В отсутствие Фицо его полномочия должны перейти к одному из вице-премьеров. Dennik N полагает, что заместителем может стать министр обороны Роберт Калиняк из партии SMER.
В разговоре с NEWS.ru бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский выразил мнение, что к ЧП может быть причастна оппозиция.
«Я только прочел эту новость. Пока не знаю, насколько все серьезно для его здоровья. Я думаю, к этому может быть причастен кто-нибудь из словацкой оппозиции, которая находится под влиянием западной пропаганды и которую поддерживает Запад», — полагает он.
Как Фицо относился к России
Роберта Фицо называли пророссийским политиком, он не раз заявлял, что перестанет направлять вооружение Украине, а также наладит сотрудничество с РФ. Премьер Словакии выступил категорически против отправки на Украину войск европейских стран.
Политолог Сергей Марков предположил в беседе с NEWS.ru, что покушение могла организовать Украина.
«Точно не США или НАТО, они все-таки такими методами не действуют против своих. Наиболее вероятно — украинские [неонацисты], которые привыкли к безнаказанности, так как совершили многочисленные преступления на Украине. Предположу, что это месть не только за отказ Словакии поставлять оружие Украине. Фицо говорил еще о необходимости мира с Россией, Словакия ввела ограничения на товары с Украины. Словакия заявила, что не выдаст украинских мужчин Киеву», — напомнил Марков.
Также дружественно настроена по отношению к России правящая коалиция из партий SMER и SNS (Словацкая национальная партия). 15 мая представители коалиции встретились с послом РФ Игорем Братчиковым. Его пригласил глава комитета по обороне из безопасности Тибор Гашпар. Он назвал причиной конфликта на Украине геноцид, который проводили киевские власти.
«Поддерживать отношения с Российской Федерацией законно. Это великая держава», — подчеркнул словацкий депутат.
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