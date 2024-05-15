Покушение на премьера Словакии Фицо: кому выгодно, связано ли с Украиной

Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен в ходе покушения после заседания правительства, сообщили СМИ. В каком состоянии Фицо, кто стрелял, какую политику проводил премьер-министр и кому может быть выгодно покушение?

Что известно о покушении на премьер-министра Словакии

Неизвестный несколько раз выстрелил в Роберта Фицо, когда тот вышел к общественности после выездного заседания кабинета министров.

Издание Denník N сообщает, что нападение произошло в городе Гандлова перед местным домом культуры, где проходило заседание правительства. Источник сообщил, что телохранители подняли премьер-министра, усадили в автомобиль и увезли.

По данным СМИ, сейчас Фицо везут в больницу. Очевидцы сообщили, что видели «кровавые раны» у него на груди и на голове. Позднее СМИ сообщили, что премьера ранили в грудь и живот. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Кто стрелял в премьера Словакии

Стрелявший задержан, о его мотивах информации пока нет.

Репортер Reuters, который присутствовал на месте покушения, сообщил, что полицейские схватили стрелявшего. Место преступления оцеплено, людей эвакуировали из Дома культуры.

Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS Задержан человек после инцидента с расстрелом словацкого премьер-министра Роберта Фицо

Какая была реакция на покушение

Dennik N пишет, что в парламенте Словакии началась ссора после сообщений о покушении на премьер-министра. Депутаты от его партии SMER («Курс — социальная демократия») обвинили в произошедшем членов оппозиции.

«Это ваша работа!» — заявил вице-спикер парламента Любош Блага, и в ответ был освистан оппозицией.

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила с осуждением покушения на премьера. В парламенте запланировано заседание, в рамках которого будут согласованы действия после покушения на главу государства.

В отсутствие Фицо его полномочия должны перейти к одному из вице-премьеров. Dennik N полагает, что заместителем может стать министр обороны Роберт Калиняк из партии SMER.

В разговоре с NEWS.ru бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский выразил мнение, что к ЧП может быть причастна оппозиция.

«Я только прочел эту новость. Пока не знаю, насколько все серьезно для его здоровья. Я думаю, к этому может быть причастен кто-нибудь из словацкой оппозиции, которая находится под влиянием западной пропаганды и которую поддерживает Запад», — полагает он.

Как Фицо относился к России

Роберта Фицо называли пророссийским политиком, он не раз заявлял, что перестанет направлять вооружение Украине, а также наладит сотрудничество с РФ. Премьер Словакии выступил категорически против отправки на Украину войск европейских стран.

Политолог Сергей Марков предположил в беседе с NEWS.ru, что покушение могла организовать Украина.

«Точно не США или НАТО, они все-таки такими методами не действуют против своих. Наиболее вероятно — украинские [неонацисты], которые привыкли к безнаказанности, так как совершили многочисленные преступления на Украине. Предположу, что это месть не только за отказ Словакии поставлять оружие Украине. Фицо говорил еще о необходимости мира с Россией, Словакия ввела ограничения на товары с Украины. Словакия заявила, что не выдаст украинских мужчин Киеву», — напомнил Марков.

Также дружественно настроена по отношению к России правящая коалиция из партий SMER и SNS (Словацкая национальная партия). 15 мая представители коалиции встретились с послом РФ Игорем Братчиковым. Его пригласил глава комитета по обороне из безопасности Тибор Гашпар. Он назвал причиной конфликта на Украине геноцид, который проводили киевские власти.

«Поддерживать отношения с Российской Федерацией законно. Это великая держава», — подчеркнул словацкий депутат.

Читайте также:

«Хотят войны — получат»: страны НАТО отправят своих солдат в зону СВО?

Составлен список стран НАТО, которые отказались воевать за Украину

Бедность и НАТО в Молдавии, цензура, Гагаузия: что рассказала Санду Дудю