Глава Еврокомиссии осудила покушение на премьера Словакии Фицо Глава ЕК назвала гнусным покушение на премьера Словакии Фицо

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в городе Гандлова, написав об этом в соцсети Twitter (X). По ее словам, подобные действия подрывают главную ценность Европы, которой является демократия.

Решительно осуждаю гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Подобным насильственным действиям не должно быть места в нашем обществе, — написала глава Еврокомиссии.

Роберт Фицо был ранен после выездного заседания правительства в местном культурном центре в городе Гандлова. Нападавший задержан. По свидетельствам очевидцев, в премьера выстрелили четыре-пять раз, когда Фицо вышел к собравшимся у здания гражданам. Президент Словакии Зузана Чапутова назвала атаку «жестокой и безрассудной», а также пожелала Фицо оправиться от ранения.

Комментируя произошедшее, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов подчеркнул, что политик занимает независимую позицию среди стран Евросоюза и НАТО, а также отстаивает национальные интересы. Поэтому за покушением на него могут стоять лица из Вашингтона, Брюсселя или Киева. Кроме того, как подчеркнул Миронов, Фицо не является пророссийским политиком, но выступает против русофобии.