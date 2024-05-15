«Ведет Украину в ад»: зачем Блинкен спел в Киеве «песню дьявола»

Фото: Brendan Smialowski/REUTERS

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита на Украину исполнил песню музыканта Нила Янга в одном из баров Киева. Зачем Блинкен приехал в Киев на самом деле и как отреагировали на его визит в России?

Что известно о визите Блинкена в Киев

Во время визита 14–15 мая в Киев Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил американскую военную помощь и меры экономической поддержки, сообщили в Госдепартаменте США. Госсекретарь также заявил, что Киев уже получает вооружения из нового пакета американской помощи. Он выразил уверенность, что эти поставки «могут изменить ситуацию» на поле боя.

По словам Блинкена, его визит происходит в «критический момент», а «предстоящие недели и месяцы потребуют многого от украинцев». Запад понимает, что не может терять время на Украине, и в ближайшие дни доставит на поле боя намного больше военной помощи, чем сейчас, констатировал он.

Что за песню исполнил Блинкен в киевском баре

В ходе своего визита на Украину Блинкен исполнил в киевском баре Barman Diktat песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World. Представители заведения подтвердили этот факт, но не стали разглашать дополнительную информацию из соображений безопасности. Также госсекретарь в сопровождении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы побывал в местной пиццерии.

Песня Нила Янга Rockin' in the Free World впервые была исполнена в 1989 году, она является критикой тогдашнего президента США Джорджа Буша — старшего. Начинается композиция со слов: «На улице флаги, красно-бело-синие».

Комментируя выступление Блинкена, представитель МИД России Мария Захарова отметила, что госсекретарь «одобрительно потрясывает головой», когда звучит фрагмент песни: «Многие говорят, что лучше бы умереть… Я не чувствую себя Сатаной, но для них я именно он».

«Что это? Затрапезный визит Сатаны в Киев для проверки ритмичности человеческих жертвоприношений американскому золотому тельцу», — пишет дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, как Буш-старший обещал, что сделает Америку «более доброй и нежной нацией». Представитель МИД РФ указал, что Нил Янг высмеивает этот и другие лозунги в Rockin' in the Free World, где поется: «Теперь у нас есть более добрые и нежные пулеметы».

«Сложно не заметить, как это перекликается с Зеленским и его обещаниями принести на Украину мир, на деле обернувшимися кровавым конфликтом против собственного народа. И американцы со своими „добрыми и нежными пулеметами“ ему, конечно, в этом очень помогают. Честно говоря, я не знаю, специально ли Блинкен подбирал репертуар или дьявольская натура взяла верх. Но то, что песенка на Украине спета и спета тем, кто не чувствует себя Сатаной, но многими именно так воспринимается, это теперь свершившийся факт», — констатировала Захарова.

Фото: Yurii Kovalenko/REUTERS Энтони Блинкен

В свою очередь депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с NEWS.ru заявил, что Блинкену стоило бы спеть в киевском баре песню Highway to Hell рок-группы AC/DC. По словам парламентария, Вашингтон «ведет Украину в ад». Как отметил Говырин, НАТО уже давно поработило представителей украинской власти.

«НАТО уже давно вторглось на территорию Украины и установило там свои вражеские цены на жизнь, поработили верхушку Украины в целом. <...> Лучше бы Блинкен спел легендарный хит AC/DC Highway to Hell. Как раз туда — в ад — США и ведут Украину», — заявил депутат.

Что значит визит Блинкена в Киев

По словам Захаровой, визит Блинкена на Украину говорит о тревоге в администрации президента США Джо Байдена. Представитель МИД РФ на брифинге отметила, что беспокойство Вашингтона связано с ситуацией на фронте.

«14–15 мая на Украине с визитом находился госсекретарь США. Очевидно, что положение дел на фронте и военные неудачи ВСУ вызывают все более серьезную тревогу в администрации Байдена», — передает слова дипломата корреспондент NEWS.ru.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru заявил, что удивительной деталью визита Блинкена в Киев является вера украинцев в его обещания принять страну в НАТО.

«Блинкен снова говорит лишь о том, что Украине предстоят сложные испытания, а в НАТО она попадет лишь тогда, когда захотят США. Удивительно, но украинцы почему-то опять поверили заокеанскому хозяину. Это похоже на муравьиные круги смерти, когда завороженные чем-то, допустим, словами того же Блинкена, насекомые тысячами двигаются по кругу, не в силах остановиться, пока не погибнут. А Блинкен им играет похоронный марш», — указал Журавлев.

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